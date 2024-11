Gen-I napovedal znižanje cen plina in elektrike RTV Slovenija Družba Gen-I s 1. decembrom napoveduje nižje cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce in cene električne energije za male poslovne odjemalce. Cena električne energije za gospodinjske odjemalce do konca februarja ostaja regulirana.

