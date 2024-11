Zaradi dotekanja toplejšega zraka v višinah in izrazitejšega nabiranja izpustov iz malih kurišč so se v kotlinah in dolinah povišale ravni delcev PM10, opozarjajo pri Arso. Največje vrednosti so zabeležene v jutranjih in večernih urah. Čez nekaj dni naj bi se stanje vseeno malce izboljšalo.



