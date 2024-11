Madžarska proti Nemčiji podaljšala niz neporaženosti na domačih tleh na 13 tekem RTV Slovenija S torkovimi tekmami se je končal skupinski del Lige narodov. Vsi četrtfinalisti so bili znani že v ponedeljek. V skupini A3 so Madžari proti Nemcem v 99. minuti izenačili na 1:1 in osvojili prestižno točko.

Sorodno