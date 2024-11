Slovenija za obstanek v skupini B Lige narodov proti Slovaški 24ur.com Slovenska nogometna izbrana vrsta je z gostovanjem na Dunaju in remijem proti reprezentanci Avstrije (1:1) potegnila črto pod zelo uspešno reprezentančno leto 2024. Za obstanek v skupini B Lige narodov bodo morali slovenski nogometaši preskočiti še enega tekmeca, ki so ga dobili na žrebu v Nyonu. Med možni nasprotniki so bile reprezentance Slovaške, Kosova, Bolgarije in Armenije, ples kroglic na ...

