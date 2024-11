Na konferenci GoDigital za večjo uporabo umetne inteligence v podjetjih SiOL.net Slovenska podjetja, predvsem mala in srednje velika, zaostajajo pri uvajanju umetne inteligence, so opozorili udeleženci konference GoDigital 2024 in izpostavili številne koristi, ki jih ta tehnologija prinaša. Ob pomanjkanju IKT-strokovnjakov je bilo slišati tudi veliko pozivov k uvedbi obveznega predmeta računalništva v izobraževalni sistem.

