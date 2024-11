Objavljen je javni razpis za oblikovanje zagovorniške organizacije na področju socialne ekonomije Vlada RS V petek, 15. novembra 2024, smo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in v Uradnem listu Republike Slovenije objavili Javni razpis za oblikovanje zagovorniške organizacije na področju socialne ekonomije. Ta bo ključna pri promociji socialnega podjetništva, razvoju informativnih in izobraževalnih sistemov ter zagotavljanju podpornih storitev socialnim podjetjem.

