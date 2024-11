Vodja ruske zunanje obveščevalne službe: Ne bodo ostali nekaznovani SiOL.net Združene države Amerike so zaradi grožnje začasno zaprle svoje veleposlaništvo v Kijevu. Kot so navedli Američani, so prejeli "konkretne informacije o morebitnem zračnem napadu 20. novembra". Iz Kremlja so medtem sporočili, da posebna varna linija za komunikacijo med ruskim in ameriškim predsednikom ne deluje.

