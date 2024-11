Kranjski policisti so prejšnji teden prijeli 35-letnega moškega, ki je 15. novembra v verbalnem sporu huje telesno poškodoval drugega moškega in njegovo vozilo. Med preiskavo so policisti ugotovili, da je omenjeni 35-letnik le dan prej v eni od trgovin v Kranju izvedel roparsko tatvino posteljne vzmetnice in grozil prodajalcu z napadom na življenje in telo. Policija je osumljenca, ki je bil v pre ...