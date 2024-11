Prišlo do smrtne nesreče, ena oseba poškodovana Lokalec.si Prišlo je do smrtne nesreče. Škofjeloški policisti so 5. novembra 2024 obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami na cestni relaciji Škofja Loka-Gorenja vas. Sopotnik umrl “Po podatkih s katerimi razpolagamo je 57-letna voznica z avtomobilom zapeljala desno izven vozišča v obcestni jarek in se telesno poškodovala. Telesno poškodovan je bil tudi 92-letni sopotnik. Obema je prvo pomoč na k ...

