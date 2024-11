Iz Ljubljane v Koper v eni uri, iz Maribora v Ljubljano v uri in 40 minut? Svet 24 Ministrstvo na področju železniške infrastrukture načrtuje številne nadgradnje in gradnje novih prog, da bi bil železniški promet v prihodnje bolj konkurenčen. Večji izziv kot zagotavljanje finančnih sredstev je po besedah ministrice Alenke Bratušek umeščanje v prostor. Najbližje realizaciji je po njenih besedah dvotirnost proge do Kranja.



