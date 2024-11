Državni zbor sprejel državna proračuna za leti 2025 in 2026 Vlada RS Državni zbor je danes sprejel spremembe državnega proračuna za leto 2025 in državni proračun za leto 2026. Proračuna sledita srednjeročnemu fiskalno-strukturnemu načrtu države, v ospredju pa bodo med drugim ukrepi za krepitev razvoja gospodarstva, zdravstva in stanovanjske politike.

