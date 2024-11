Španski nogometni trener Pep Guardiola je podaljšal pogodbo z angleškim velikanom Manchester Cityjem, poroča The Athletic, prek virov pa je to potrdil tudi britanski BBC. Pogodba slovitemu Kataloncu poteče po koncu te sezone, nova pa prinaša sklenitev sodelovanja do konca 2025/26 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.



