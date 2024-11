Guardiola na klopi Cityja do leta 2027 RTV Slovenija Pep Guardiola je tudi uradno podaljšal pogodbo z Manchester Cityjem. Kot so sporočili angleški prvaki, je 53-letni Katalonec, ki bi se mu zdajšnji dogovor iztekel 1. julija prihodnje leto, podaljšal za dve leti - do 30. junija 2027.

