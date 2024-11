Na razgovoru za službo so jo vprašali, ali ima otroke. Odločila se je za tožbo N1 Na razgovoru za službo v javni ustanovi sta dve uslužbenki kandidatko vprašali, ali ima družino in otroke. Pri Zagovorniku načela enakosti so v predhodnem postopku potrdili, da gre za diskriminacijo, zato jo bodo, ker se je kandidatka odločila za tožbo, v pravdi brezplačno zastopali.

