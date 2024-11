Mala šola iz ekonomije Časnik Moj namen je prikaz drugačnih dejstev, učinkov gospodarske politike in ukrepov, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Moj pogled temelji na osnovi praktičnih izkušenj poslovanja v pretežni meri na tujih trgih. So ukrepi in ... Beri dalje

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Alenka Bratušek

Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Tanja Fajon