Dnevni slovenskega turizma, ki veljajo za največji in najpomembnejši strokovni dogodek panoge pri nas, bodo z današnjim plenarnim dnevom dosegli vrhunec. Ključni odločevalci, vodilni strokovnjaki ter predstavniki destinacij in turističnega gospodarstva bodo razpravljali o najboljših poteh k odpornejšemu, trajnostnemu in gostoljubnemu turizmu.