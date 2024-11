V novi številki Demokracije preberite: Čas usodnih odločitev za Goloba in njegove botre Demokracija Piše: Gašper Blažič Ali se nedavni »skrivni sestanek« Milana Kučana, Zorana Jankovića in Roberta Goloba v enem od gostinskih lokalov na ljubljanski tržnici – tisti tržnici, po katero skuša ljubljanski župan že dolga leta zgraditi podzemno garažo – samo po naključju ujema z ustanovnim kongresom Logarjevih Demokratov? Vse namreč kaže, da so predčasne volitve spomladi 2025 realna možnost. Kot pravij ...

Sorodno