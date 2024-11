Minister za vzgojo in izobraževanje na otvoritvi novega dela Osnovne šole Loka Črnomelj Vlada RS Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj se je kot slavnostni gost udeležil otvoritve novega dela Osnovne šole Loka Črnomelj. Del naložbe je subvencioniralo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

