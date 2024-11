Ministrstvo dodelilo 300 razpisanih štipendij za deficitarne pedagoške poklice RTV Slovenija Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je dodelilo vseh 300 razpisanih štipendij za deficitarne pedagoške poklice. Njihov namen je spodbuditi mlade k študiju pedagoških programov in zaposlovanju v slovenskem sistemu vzgoje in izobraževanja.

