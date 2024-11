V veljavo stopajo spremembe in dopolnitve zakona o fitofarmacevtskih sredstvih Vlada RS Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da 23. novembra začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS). Zakon med drugim zaostruje rabo FFS na vodovarstvenih območjih in na novo opredeljuje poklicnega uporabnika FFS.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Andreja Katič

Dominika Švarc Pipan

Anže Kopitar

Tadej Pogačar