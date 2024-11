Ustrezna oskrba rejnih in hišnih živali v hladnih dneh Vlada RS Pozimi se lahko temperatura čez noč, pogosto pa tudi čez dan, spusti pod ledišče, zato Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva lastnike in skrbnike živali k primerni oskrbi živali. Zimske temperature v Sloveniji se sicer običajno gibljejo med 0 in 5 stopinjami Celzija. Te podnebne razmere so zelo primerne za prezimovanje večine pašnih živali na prostem.

