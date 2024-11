Sodelujte pri stališču glede prihodnosti programov EU Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota Vlada RS Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Urad Republike Slovenije za mladino ter Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem so pripravili predlog stališča Republike Slovenije do programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota (ESE) za obdobje po letu 2027.

