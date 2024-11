Mednarodno kazensko sodišče je države podpisnice rimskega statuta pozvalo k spoštovanju nalogov za prijetje izraelskega premierja, nekdanjega obrambnega ministra in poveljnika Hamasa zaradi domnevnih vojnih zločinov v Izraelu in Gazi. Sodišče sicer nima pooblastil za izvrševanje nalogov, so pa podpisnice statuta dolžne aretirati osumljence ob vstopu na njihovo ozemlje.