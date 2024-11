Na državnem tožilstvu v Novem Sadu so se začela zaslišanja pridržanih osumljencev zaradi nedavne nesreče na tamkajšnji železniški postaji, v kateri je umrlo 15 ljudi, poroča srbska javna radiotelevizija RTS. Po državi so tudi danes potekali protesti, ko so državljani v znak solidarnosti z žrtvami nesreče za 15 minut ustavili svoje delo.