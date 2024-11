Gradnja vrtca na Muti se je podražila, odšteli bodo skoraj enkrat več kot so načrtovali Svet 24 Vrednost gradnje novega vrtca na Muti se je od projektantske ocene v letu 2021, ki je bila 2,21 milijona evrov, zvišala na 4,14 milijona evrov. Razlogov za zvišanje je več, med temi so tudi spremembe projekta. Naložbo sofinancira država, po napovedih Občine Muta pa se bodo vsa gradbena dela in opremljanje vrtca zaključili v prihodnjem letu.



