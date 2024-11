'Kultura posilstev in nasilja nad ženskami sta ukoreninjena v našo družbo' 24ur.com Po vsej Franciji potekajo protesti proti nasilju nad ženskami. Protesti potekajo dva dni pred mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami, spodbudilo pa jih je tudi sojenje zaradi množičnih posilstev v Avignonu. Na tisoče ljudi se je tako podalo na ulice in vzklikalo slogane, kot so: "Prekinimo zakon molka" in "Ne pomeni ne".

Sorodno

Omenjeni Francija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Robert Golob

Miha Logar

Peter Jančič