Francoski tožilci so danes zahtevali najvišjo možno 20-letno zaporno kazen za Dominiqua Pelicota, ki je obtožen omamljanja in posiljevanja svoje nekdanje žene Gisele Pelicot. Ob tem so poudarili, da bi sojenje, ki je pretreslo francosko družbo, moralo temeljito spremeniti odnose med moškimi in ženskami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.