Šeško in Kampl trikrat vodila, a na koncu ostala brez vsega! Sportal Nogometaši münchenskega Bayerna so v uvodni tekmi 11. kroga nemške lige premagali Augsburg z 3:0 in s šesto zaporedno zmago povečali prednost pred zasledovalci. RB Leipzig je doživel nepričakovan udarec na gostovanju v Hoffenheimu, kjer je še osem minut pred koncem vodil s 3:2, a na koncu ostal brez točk (3:4). Benjamin Šeško je odigral 60, Kevin Kampl pa 76 minut. Spodrsljaj Leipziga je izkoristi...

