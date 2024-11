Kane s hat-trickom za šesto zaporedno zmago Bayerna Sportal Nogometaši münchenskega Bayerna so v uvodni tekmi 11. kroga nemške lige premagali Augsburg z 3:0 in začasno prednost pred zasledovalci povečali na osem točk. To je njihova šesta zaporedna ligaška zmaga. Najbližje je Leipzig slovenskih igralcev Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki bo svojo tekmo tega kroga igral v soboto v gosteh pri Hoffenheimu.

