Klimatologinja Kajfež Bogataj kritična do dogovora: “Časa zmanjkuje, ne denarja” N1 Preveliko ukvarjanje s financami ne rešuje neobvladljivosti podnebnih sprememb, je bila do podnebnega dogovora, ki so ga davi potrdili na podnebni konferenci Združenih narodov v Bakuju, kritična klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. Kot je pojasnila, je prava pot takojšnje odpravljanje vzrokov podnebnih sprememb, dobivamo pa sprenevedanje glede posledic oz. kulturo neukrepanja.

