V predlogu dogovora na podnebni konferenci v Bakuju je zapisan finančni cilj o 250 milijardah dolarjev letno – toliko bi morale razvite države plačati državam v razvoju. "Ta številka je dogovor z Američani, s Kitajci, z Arabci, z vsem razvitim svetom. To je izvedljiva številka, to je dobro," je v Bakuju poudaril slovenski minister za podnebje Bojan Kumer. To še ni končni dogovor, tega bodo potrj ...