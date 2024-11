Britansko otočje je konec tedna zajelo neurje Bert, ki je s seboj prineslo orkanski veter, močne padavine in snežne viharje. Zaradi hitrega taljenja snega in obilnih padavin je več krajev pod vodo. Kot kaže, je najbolj prizadet južni Wales, kjer so razglašene izredne razmere. V neurju je doslej umrlo najmanj pet ljudi, več jih še pogrešajo.