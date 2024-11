Na britanskem otočju pustoši neurje Bert: poplave in silovit veter se nadaljujejo #video SiOL.net Močan veter in obilne padavine, ki jih je s sabo prineslo neurje Bert, so tudi v nedeljo povzročali številne težave na britanskem otočju. Danes iz več delov Združenega kraljestva poročajo o obsežnih poplavah, najhuje je v Walesu. Vremenske razmere naj bi terjale tudi štiri smrtne žrtve, poroča Sky News.

