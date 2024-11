"Dramaturgija teh pogajanj je vsako leto ista. Vsako leto se podaljšajo in seveda na koncu se v zadnjem trenutku najde neka rešitev, ki pravzaprav ne zadovolji nikogar. To je smisel pogajanj, a bojim se, da smo iz leta v leto priča nazadovanju – tudi vsebinsko. Res je, da je bilo že vnaprej rečeno, da bo to finančni COP, ampak bistvo COP-ov bi moralo biti zmanjševanje izpustov, dogovor o tem, kaj narediti z...