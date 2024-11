SLOVENIJA IMA TALENT Kiri Štruc-Jurički z odličnim nastopom in največ glasovi občinstva uspel preboj v finale! Novice.si Konjičani Kiri Štruc-Jurički je s sinočnjim odličnim nastopom in največ glasovi občinstva uspel preboj v finalno oddajo Slovenija ima talent. Mlada Konjičanka je bila ob razglasitvi rezultatov vidno ganjena, predvsem pa ponosna, da je s svojim petjem uspela navdušiti tudi občinstvo. Namenili so ji namreč največ glasov med petimi nastopajočimi. Kira se je vsem, ki so ji namenili svoj glas zahvalila ...

