Kira in Lara navdušili občinstvo ter si priborili mesto v finalu Zadovoljna.si V tretji polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent smo videli pet izjemnih nastopov. Slišali smo dve čudoviti pevki, se zabavali ob glasbenem nastopu energičnih bratov, spremljali dih jemajoče akrobacije in zabijanje v temi ter občudovali spretnosti na drogu. Usoda nastopajočih je bila tudi tokrat v rokah gledalcev in žirantov, ki so odločili, da v finale napredujeta Kira Štruc - Jurički in Lar...

