Uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov med dijaki hitro narašča, delež kadilcev med dijaki pa se ne znižuje več, kot se je v preteklosti, je danes opozorila Helena Koprivnikar z NIJZ. Ugotovili so, da se dekleta bolj poslužujejo cigaret in elektronskih cigaret, fantje pa v večji meri tudi brezdimnih tobačnih izdelkov in nikotinskih vrečk.