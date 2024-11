Mladoletniki že v 5. razredu začnejo uživati tobačne izdelke. Uporaba med mladimi narašča. RTV Slovenija Uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov med dijaki hitro narašča, delež kadilcev med dijaki pa se ne znižuje več, kot se je v preteklosti, so opozorili na NIJZ-ju. V raziskavi so ugotovili, da se tobačnih izdelkov poslužuje več deklet kot fantov.

Sorodno