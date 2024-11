Pet razlogov za to vrhunsko uro Računalniške novice Huawei Watch Ultimate združuje eleganco klasične ure z napredno funkcionalnostjo pametne naprave, pri čemer so uporabljeni redki in vrhunski materiali ter najnovejše pametne funkcije, da bi zadovoljila še tako visoka pričakovanja. Pet razlogov za to vrhunsko uro objavljeno na Računalniške novice.

Sorodno