5 razlogov, zakaj želite imeti ravno to uro! Ekipa Huawei Watch Ultimate združuje eleganco klasične ure z napredno funkcionalnostjo pametne naprave, pri čemer so uporabljeni redki in vrhunski materiali ter najnovejše pametne funkcije, da bi zadovoljila še tako visoka pričakovanja.



Več na Ekipa.si

Sorodno