Memorandum s področja investicij nadgradnja odličnega sodelovanja med Slovenijo in Portugalsko Vlada RS Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes in jutri na obisku na Portugalskem. Po srečanju z gostiteljem, portugalskim zunanjim ministrom Paulom Rangelom, sta prisostvovala podpisu Memoranduma o razumevanju med slovensko in portugalsko investicijsko agencijo, ki je korak v smeri nadgradnje gospodarskega sodelovanja.

