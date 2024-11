Fajon na Portugalskem za nadgradnjo gospodarskega sodelovanja SiOL.net Podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je danes in jutri na obisku na Portugalskem. Po srečanju z gostiteljem, portugalskim zunanjim ministrom Paulom Rangelom, sta prisostvovala podpisu Memoranduma o razumevanju med slovensko in portugalsko investicijsko agencijo, ki je korak v smeri nadgradnje gospodarskega sodelovanja.

Sorodno

















Omenjeni Portugalska

Tanja Fajon Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Marko Lotrič

Nataša Pirc Musar

Boštjan Poklukar