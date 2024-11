Izrael in Hezbolah naj bi bila blizu dogovora o prekinitvi ognja RTV Slovenija Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah naj bi bila blizu dogovora o prekinitvi ognja, ki bi vključeval 60-dnevno prehodno obdobje, med katerim bi se izraelska vojska umaknila z juga, na to območje pa bi prišle libanonske vladne sile.

