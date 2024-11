Veljati je začela prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom Primorske novice Ob 4. uri zjutraj po lokalnem času je po letu dni spopadov, ki so terjali na tisoče žrtev, začela veljati prekinitev ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je sicer prebivalce juga Libanona pozvala, naj se kljub temu še ne vračajo na domove.

