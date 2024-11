Sodniško društvo o Janševem zapisu: Očitno norčevanje iz sodnic 24ur.com Seksistično in destruktivno. S temi besedami so se v sodniškem društvu odzvali na objavo predsednika SDS Janeza Janše, ki je na omrežju X zapisal in poudaril, da so mu sodnice v manj kot enem letu naložile za več kot 65 tisoč evrov kazni. "To je očitno norčevanje iz sodnic, zmanjševanje njihovih kompetenc in spodbujanje predsodkov", opozarjajo v sodniškem društvu. Še več: prepričani so, da Janša...

