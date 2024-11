Piše: C. R. “Socialni demokrati poudarjamo, da je neodvisnost javnih institucij temelj delujoče demokracije in zaupanja državljank in državljanov v delovanje države. Opozorilom Računskega sodišča o zmanjševanju sredstev za njegovo delovanje moramo v koaliciji nameniti potrebno pozornost in pripraviti ukrepe, ki bodo preprečili škodljive posledice, ki jih lahko prinesejo okrenjena sredstva. Namreč ...