Vrtovec: Ker je bilo Računsko sodišče v par primerih kritično do vlade, ga ta zdaj skuša onemogočiti RTV Slovenija V NSi-ju so kritični do potez koalicije, ki je Računskemu sodišču znižala že dogovorjena sredstva iz proračuna. Jernej Vrtovec vladi ob tem očita "lomastenje po institucijah pravne države". To temo bo obravnavala tudi komisija za nadzor javnih financ.

