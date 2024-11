V Tržiču poteka iskanje rešitev za stanovalce petih stanovanj, ki so bila poškodovana v požaru RTV Slovenija Požar, ki je v ponedeljek pozno popoldan izbruhnil v večstanovanjski hiši v središču Tržiča, je uničil ostrešje objekta in zgornji dve stanovanji, za preostala tri pa je potreben strokoven pregled. Stanovalci so nastanjeni pri sorodnikih in prijateljih.

