Piše: Spletni časopis Zdravstvo bo morala pomagati zanositi tudi samskim in lezbičnim ženskam, ker omejitev, ki zdaj velja, ni v skladu s pravico do nediskriminatorne obravnave pri uživanju človekove pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok iz prvega odstavka 14. člena v zvezi s 55. členom Ustave. Tako je odločilo pet ustavnih sodnikov, proti je bil eden. Za to, da so določbe zakona o zdra ...