Oploditev z biomedicinsko pomočjo: obsežen postopek in dolge čakalne vrste 24ur.com Kje so meje sodobne medicine? V porodnišnici v Skopju je svojega prvega otroka rodila 61-letna ženska, ki je zanosila z biomedicinsko pomočjo z lastnimi celicami. Pri nas je Ustavno sodišče pred leti odpravilo starostno omejitev pravice do umetne oploditve. Kljub temu strokovne smernice in izkušnje kažejo, da je pomoč z umetno oploditvijo z lastnimi jajčnimi celicami po 45. letu večinoma neuspešn...

Sorodno











































































Omenjeni Ljubljana

Makedonija

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marta Kos

Boštjan Poklukar

Miha Kordiš

Eva Irgl